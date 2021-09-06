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Spor Beşiktaş 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı
Spor

Beşiktaş 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:28:00 - 2021-09-06 20:28:42
Beşiktaş 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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