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Spor Beşiktaş 3-4-3'e uygun isimleri buldu!
Spor

Beşiktaş 3-4-3'e uygun isimleri buldu!

Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in üçlü savunması sistemi için yerli savunma oyuncu arayışına girdi. Siyah beyazlı ekibin hedefinde iki isim var...

Yeniakit Publisher
2022-03-28 13:44:00 -
Beşiktaş 3-4-3'e uygun isimleri buldu!

Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in üçlü savunması sistemi için yerli savunma oyuncu arayışına girdi. Siyah beyazlı ekibin hedefinde iki isim var... Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in üçlü savunması sistemi için yerli savunma oyuncu arayışına girdi. Siyah beyazlı ekibin hedefinde iki isim var...

Beşiktaş yeni sezon için savunmaya takviye için kolları sıvadı. Valerien Ismael'in üçlü savunma sistemine takviye için yerli oyuncu bakan siyah beyazlıların hedefinde Kaan Ayhan ve Koray Günter yer alıyor.

Takvim'de yer alan habere göre; yeni teknik direktör Valerien Ismael'in uygulayacağı 3-4-3 sistemine uygun bir takım oluşturmak için yavaş yavaş harekete geçen Beşiktaş, gelecek sezon yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini de düşünerek stopere Türk oyuncu eklemesi yapmak istiyor. Siyah- beyazlıların hedefi ise Koray Günter ya da Kaan Ayhan'dan birini kadroya dahil etmek. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan, aynı zamanda Kenan Karaman ve Can Bozdoğan'ın da menajeri...

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