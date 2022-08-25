Beşiktaş 22'lik yıldızın peşine düştü!
Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-Beyazlılar santrafor takviyesi için girişimleri hızlandırdı.
Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-Beyazlılar santrafor takviyesi için girişimleri hızlandırdı.
Ajansspor'a göre Beşiktaş, Bayern Leverkusen’de forma giyen Paulinho Henrique’yi gündemine aldı. Yıldız oyuncu için kiralama teklifinde bulunan siyah beyazlılar, Bundesliga ekibinden gelecek cevabı bekliyor.
Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 31 maça çıkan 22 yaşındaki santrafor Paulinho Henrique, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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