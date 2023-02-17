Beşiktaş 10 numarasını artık bekliyor! Her an açıklanabilir...

Bir süredir Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak için çalışmalar yürüten Beşiktaş, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Süper Lig ve alt liglerden birçok takım sezonun geri kalanında oynayamayacağını belirterek ligden çekilmek zorunda kaldı.

Depremde zarar gören illerimizden olan ve ligden çekilme başvurusu kabul edilen Gaziantep FK'da takımın kilit oyuncularından olan Alexandru Maxim bir süredir Beşiktaş'la görüşmelerde bulunuyordu.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Fotomaç'a göre Beşiktaş, Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı. 32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından yakın zamanda sözleşme imzalayacak. Rumen oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.

Gaziantep FK ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Maxim, bu sezon kırmızı-siyahlı forma altında 25 maçta 5 gol atıp, 10 asist yaptı. Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi prosedürleri tamamlayıp deneyimli oyuncuyu açıklaması bekleniyor.