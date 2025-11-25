BESİ OSB'de 40 KM asfalt yol tamamlandı

Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 15’ini karşılaması hedeflenen Şanlıurfa BESİ Organize Tarım Bölgesi’nde bağlantı yollarının hizmete açılmasıyla birlikte üretici hareketliliği belirgin şekilde arttı. Yol çalışmalarının planlanandan daha kısa sürede tamamlanması, bölgeye yerleşim sürecini hızlandırdı.

Üreticiler, altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte tesis kurulumlarını hızlandırdıklarını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan yatırımın hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her biri 200 büyükbaş kapasiteli 534 çiftlikten oluşacak şekilde planlanan Şanlıurfa BESİ Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla üretim faaliyetlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Yerleşimlerin yoğunlaştığı bölgede üreticiler tesislerini hızla hayata geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “bölgesel kalkınmanın yerelden başladığı” anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, “Üreten Şanlıurfa, Üreten Türkiye” vizyonu doğrultusunda tarım ve hayvancılık yatırımlarına desteğini artırarak devam ettirecek.

BESİ OSB'de yapılan yollar ile ilgili konuşan işletmeci Faruk Akbaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiğini söyledi.