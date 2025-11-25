  • İSTANBUL
Gündem

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan Bütçe Komisyonu’na “Beyaz Toros” otomobil maketi getirerek yeni bir şova imza atmaya yeltenen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı “Beyaz Toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" diyerek morarttı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu dövizleri taşıyan CHP’lilere de “Adalet var, ayrıcalık yok" sözleriyle cevap verdi.

CHP’Lİ ÜYELER YİNE ŞOV YAPTI!

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu toplantısı öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinden tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı ucube kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi.

"TOROS, 1990'LI YILLARIN SEMBOLÜ, SİZ O ZAMAN İKTİDARDAYDINIZ"

Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin “Beyaz Renkli Toros” model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" dedi.

resat

bu zihniyet böyledir ,bugün arka bahçeleri olarak gördüklerinin hepside bunların zulmünden bayağı pay sahibi olanlardır,,bunlar için sadece şuan vardır utanma duygusu asla yoktur,,
