TEM’de faciadan dönüldü! Makas atan sürücü takla atıp kamyonete çarptı
İstanbul Beykoz TEM Otoyolu’nda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
İstanbul Beykoz’da TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde yaşanan kaza, trafiği birbirine kattı. Kaza, dün gece saatlerinde Kavacık TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; yolda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yolda sürüklenen hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarparak devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.