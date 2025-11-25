Gazze'de acı bitmiyor! Bu kez şiddetli yağış binlerce kişiyi etkiledi
Han Yunus’ta yaklaşık 900 bin Filistinlinin yaşadığı çadırlar sağanak yağışla su altında kaldı; bazı çadırlar yıkıldı, bazıları ise şiddetli rüzgarla uçtu.
Gazze’de sığınma amacıyla kurulan çadır alanları, bu kez şiddetli yağışın etkisiyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Han Yunus Belediyesi yetkilileri, kentteki yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldığını açıkladı. Han Yunus'un El-Mavasi bölgesinde birkaç çadırın yağmur nedeniyle yıkıldığı, diğerlerinin ise bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle uçtuğu belirtildi.