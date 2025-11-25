  • İSTANBUL
Dünyanın en zorlu rotalarından biriydi… Tırmanış facia ile bitti
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın en zorlu rotalarından biriydi… Tırmanış facia ile bitti

Yeni Zelanda’daki Cook Dağı’na tırmanan dört kişilik ekibin gönderdiği yardım çağrısı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, ekipten ikisinin akıbeti ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’nın en yüksek noktası olan Cook Dağı’nda gerçekleştirilen tırmanış, zorlu koşulların altında trajediye dönüştü. 3 bin 724 metre yüksekliğindeki Cook Dağı’na tırmanan 4 kişilik dağcı grubundan 2'sinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Tırmanış sırasında dağda mahsur kalan grubun yardım çağrısı göndermesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı ve bu çalışmaların gece boyunca devam ettiği aktarıldı.

 

İki kişi sağlıklı olarak kurtarıldı

Çalışmaların sonucunda, birbirine iple bağlı olan dağcılardan 2'sinin dağdan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alındığı, gruptaki diğer iki kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

