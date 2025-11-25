  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Selma Savcı
Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Kadınların korkulu rüyası kırışıklıklar ve habercileri ince çizgiler beslenme ve yaşam şeklimize göre farklı yaşlarda kendilerini gösteriyorlar. Hemen kozmetikçilere veya estetik merkezlerine koşup elinizi cebinize atmadan önce en önemli antioksidanlardan olan C Vitamini açısından çok zengin olan pancar Maskesini mutlaka denemelisiniz. Işıltılı ve parlak bir cilt isteyenler süt ile karıştırın.

#1
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Antioksidan açısından çok zengin olan C vitamini derin kırışıklıklarla bile başarıyla mücadele eder. Bu tarifin kahramanı da hem cilt sarkmalarıyla hem de cildi canlandırıcı ve cilt rengini dengeleyici bir etki veriyor. Brezilya São Paulo'daki Nahan Estética ve Spa Urbano'da uzman estetisyen olan Beth Ganzarolli, “Pancarda bulunan C Vitamini bağlayıcı dokuların oluşumunda kritik öneme sahip olan kollajen üretimini teşvik ettiği için bu maske çok faydalı" diyor.

#2
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Bal eklendiğinde cilt bakımında bir başka önemli etki olan anti-enflamatuar etki oluşuyor ve cildi doğal şekilde nemlendirirken cilt yağının ve dış etkenlerin neden olduğu derin kirlerden arındırır. Haydi adım adım pancar maskesinin nasıl hazırlandığına ve uygulamasına göz atın.

#3
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Ev yapımı Pancar Maskesi

#4
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Malzemeler: Rendelenmiş yarım çiğ pancar 100 gr. bal

#5
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Bir bardak su Yüzünüze uygulamak için fırça

#6
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Yüzünüzü temizlemek için nötr sabun Havlu, pancar lekesi olabilir

#7
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Temizlenmiş cildinize uygulama fırçası ile dikkatlice pancar maskesini uygulayın. Pancar suyu leke bırakabileceği için uygulama sırasında kıyafetlerinizi korumaya gayret edin.

#8
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

45 dakikadan az olmayacak süre maskeyi yüzünüzde bıraktıktan sonra nötr sabun ile yıkayarak yüzünüzü temizleyin.

#9
Foto - Pratik C vitamini maskesi: Pancar maskesi! Kadınlar süt ekleyin! Yüzde parlak görünüm kim istiyor ise mutlaka denemeli!

Havlu ile kuruladığınız cildinize UV filtreli nemlendirici uygulayın ve iki hafta boyunca evde olsanız bile bu şekilde UV filtreli nemlendirici kullanmaya devam edin.

