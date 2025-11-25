Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

  • İSTANBUL
Türkiye’de artan telefon dolandırıcılığı, sahte araç ve emlak ilanlarıyla yürütülen vurgunlar ile yasa dışı bahis hatlarının kontrolsüzce çoğalması yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Yetkililer, her bir telefon hattının sadece tek bir TC kimlik numarasına bağlı olmasının önemine dikkat çekerek, hattın karıştığı her suçun doğrudan o kimlik sahibine sorumluluk doğuracağını vurguladı.

Son dönemde özellikle otomobil satışında “kapora dolandırıcılığı”, sahte kiralık ev ilanları ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren çağrı hatlarında büyük artış yaşanıyor. Hattı üzerine alan kişinin “haberim yok” demesinin artık yeterli görülmeyeceği belirtiliyor. İnceleme dosyalarına göre birçok suçta kullanılan hatların, ücret karşılığı üçüncü kişilere devredildiği ya da bilinçli şekilde riskli kişi ve gruplara verildiği ortaya çıktı. Yeni düzenleme bu zinciri kırmayı hedefliyor.

Güvenlik kaynakları, “Bir telefon numarası üzerinden işlenen suçta ilk sorumlu hattın sahibidir. Hattını başkasına veren de kullandıran da sonuçlarına katlanır” açıklamasıyla mesajı net şekilde veriyor. Böylece hem organize dolandırıcılık ağlarının iletişim kanalı daraltılacak hem de sahte ilan ve sahte kimlik oyunlarının önü kesilecek.

 

Özellikle oto alım satım sitelerinde kullanıcıların kandırıldığı yüksek meblağlı dolandırıcılık vakalarının önemli bir kısmında tek kullanımlık hatların bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Emlak sektöründe de durum farklı değil. Kiralık ev arayan vatandaşları sahte fotoğraflarla kandırıp kapora alan dolandırıcıların büyük kısmı, üzerine kayıtlı olmayan hatlar kullanarak izlerini kaybettiriyor. Yetkililer bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, hat sahiplerinin hattı kimle paylaştığına dikkat etmek zorunda kalacağını, böylece dolandırıcılık oranlarının ciddi şekilde gerileyeceğini ifade ediyor.

