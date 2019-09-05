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‘Besi Bebek’ görücüye çıkıyor

Adıyaman Belediyesi’nin destekleriyle dünya çapında bir üne kavuşan Adıyaman’ın meşhur ‘Besi Bebek’leri, İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türk El Sanatları Festivali’nde görücüye çıkacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:27
‘Besi Bebek’ görücüye çıkıyor

Adıyaman Belediyesi’nin destekleriyle dünya çapında bir üne kavuşan Adıyaman’ın meşhur ‘Besi Bebek’leri, İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türk El Sanatları Festivali’nde görücüye çıkacak.


Adıyaman Belediyesi’nin destekleriyle, dünya çapında bir üne kavuşan ve bu vesileyle açılan kurslarla Adıyamanlı bayanların yeni geçim kaynağı olan ‘Besi Bebek’, İzmir Güzelbahçe 6. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali’nde İzmirlilerin beğenisine sunulacak.


İlk olarak Adıyamanlı girişimci Zahide Durmaz Akar tarafından tasarlanan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan ‘Besi Bebek’, daha sonra Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi tarafından açılan kursta Zahide Durmaz Akar’ın hocalığında yüzlerce Adıyamanlı bayan tarafından öğrenilip, üretilmeye başlandı. Üzerinde Adıyaman yöresine ait foklorik kıyafetlerin bulunduğu ve tamamen el yapımı olan besi bebekler, hem yurt içinde hem de yurt dışında Adıyaman’ın tanıtımın büyük katkı sağlıyor.


Özellikle Adıyaman’ın kırsal bölgelerinde yaşayan kadınların giyim tarzını yansıtan ‘Besi Bebek’in kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Üniversitesi’nde tez konusu da olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:27
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