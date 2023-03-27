Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi



Middle East Eye'ın Kuveyt merkezli El Ceride gazetesinden aktardığı habere göre Mahir Esed, ikili ilişkilerde normalleşme sürecini ele almak üzere geçen hafta Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Habere göre, rejime bağlı askeri güçler içerisinde 4. Tümen komutanı olan Mahir Esed ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında Esed rejiminin kontrolündeki uyuşturucu kaçakçılığı ve üretimi ile mücadele konusu ele alındı.

Mahir Esed komutasındaki 4. Tümen'in Suriye'de kara sınırlarını kontrol ettiği belirtiliyor. Suriye'de üretilen uyuşturucuların Ürdün üzerinden diğer ülkelere sokulduğu bilinirken Mahir Esed komutasındaki askeri birlikler de uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla suçlanıyordu.

El Ceride gazetesinin söz konusu haberine göre, Mahir Esed'in ziyareti, Riyad yönetimi tarafından sunulan şartlara uyulması halinde Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının önünü açabilir.

Öte yandan haberde, Mahir Esed'in, Esed rejimi istihbarat teşkilatı başkanı Hussam Luka'nın birkaç ay önce yaptığı ziyaret sonrasında Suudi Arabistan'a gittiğine dikkat çekiliyor.

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"Esed rejimi ve Suudi Arabistan normalleşmeye hazırlanıyor"

Reuters'ın 3 kaynağa dayandırdığı bir haberde, Suudi Arabistan ve Esed rejiminin normalleşme kapsamında büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu, konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması konusunda Esed rejimine bağlı Dışişleri Bakanlığıyla görüşmelerin sürdüğünü doğrulamıştı.

Diğer bir kaynak ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Esed rejiminin Ramazan Bayramı'nın ardından büyükelçilikleri yeniden açmaya hazırlandığını belirtmişti.

Suudi Arabistan ve Esed rejimi arasında ilişkilerin yeniden kurulması rejimin Arap Birliği'ne katılımını kolaylaştıracağı düşünülüyor.

"Rejim Arap Birliği'ne dönebilir"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Esed rejimiyle gelişen ilişkilerin nihayetinde rejimin Arap Birliği'ne dönüşüyle sonuçlanabileceğini açıklamıştı.

Bakan Ferhan salı günü yaptığı açıklada, ilişkileri artırmanın Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünü sağlayabileceğini belirtirken böylesi bir adımı masaya yatırmanın henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Esed rejimini bölgesel ittifaktan dışlamanın bir faydası olmadığına dikkati çeken Ferhan, rejimle özellikle Suriye'deki insani durumu ele almak üzere bir diyaloga ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Esed rejiminin sivillere yönelik katliam politikası, rejimin Arap dünyasından dışlanmasına yol açmıştı.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini 2011 yılında askıya almış ve birçok Arap ülkesi de büyükelçilerini Şam'dan çekmişti.

Kaynak: Mepa News