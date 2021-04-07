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Ekonomi BES tasarruf bilincini arttıracak
Ekonomi

BES tasarruf bilincini arttıracak

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğini hatırlatarak, “BES 2002’den beri hayatımızda var. Bugüne kadar 10 milyondan fazla kişi girdi. Gönüllü olan üçüncü basamakta halihazırda yaklaşık 7 milyon kişi aktif olarak devam ediyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:56:00 -
BES tasarruf bilincini arttıracak

Sincek, şu bilgileri verdi: “Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte 6 milyon çalışanın da bulunduğu ikinci basamak ile birlikte yaklaşık 13 milyon kişiyi kapsayan bir tasarruf sisteminden bahsediyoruz. BES’te 156 milyar TL’lik de fon söz konusu. 2020 yılında enflasyonun üzerinde sağladığı getirilerle BES, tercih edenleri sevindiren bir sistem olmayı sürdürüyor. Yüzde 25 devlet katkısı ayrıca hiçbir tasarruf aracında olmayan çok önemli bir avantaj sunuyor. Tüm bunları düşününce BES’in hem ekonomide hem de sosyal yaşamdaki anahtar rolü daha iyi anlaşılabilir. BES, gösterdiği performansla, Türkiye’nin lider tasarruf ve gelecek planlama aracı olduğunu ispatladı. Özellikle pandemiyle geçirdiğimiz son bir yıllık süreçte, bireysel tasarrufun önemi, herkes tarafından çok daha iyi görüldü. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan emeklilik fonları ile sadece tasarruf sahipleri değil sektör de, Türkiye ekonomisi de yukarı yönlü bir ivme yakaladı.” Ekonomik reform paketiyle planlamaya alınan düzenlemelere de değinen Ayhan Sincek, “Sektör olarak düzenlemeler bizleri memnun etti. Özellikle 18 yaş altı 23 milyon gencimizin yarınlarını BES ile güvence altına alma imkanı oluştu. BES’e katılımın gençlerde de çok ciddi sayılara ulaşılacağını tahmin ediyoruz” dedi.

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