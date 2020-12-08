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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:18:23 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,04262150112
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,24552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2329209
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,081165759
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1128208
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,021688
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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