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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:36:16 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,33 263 96 167
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 55 29 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,63 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,22 29 0 29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,11 117 50 67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,22 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,26 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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