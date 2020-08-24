BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,33
|263
|96
|167
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,11
|55
|29
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,63
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-1,22
|29
|0
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,11
|117
|50
|67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,22
|28
|1
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,26
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)