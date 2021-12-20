BES devlet katkısı ne kadar arttı?
BES devlet katkısı ne kadar 2022 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından bireysel emeklilik desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, BES devlet desteği ne kadar oldu? Bireysel emeklilik devlet katkısı yüzde kaç? 2022 BES devlet katkısı
Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı olarak yüzde 25 ödeniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BES katkısının artırıldığını açıkladı. Peki, BES katkısı ne kadar oldu?
BES devlet katkısı ne kadar arttı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz” dedi.