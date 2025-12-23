Berna Laçin’e tokat gibi cevap! ‘Ülke porno kanalına döndü’ dedi kapağı yedi

Devletin fuhuşa ve ahlaksızlığa karşı attığı her adımı “özgürlüklere müdahale” diye hedef alan zihniyetin temsilcilerinden Berna Laçin, bu kez yaşanan fuhuş ve ahlak dışı olaylar üzerinden “ülke porno kanalına döndü” diyerek suçu başkalarına yıkmaya çalıştı.

“Kim kiminle, nerede, nasıl isterse yaşar, size ne insanların yatak odasından” diyen seküler mahallenin bayrak taşıyanlarından Laçin’in bu ahlaksızca çıkışı, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar, bugünkü tablonun yıllardır savunulan bu anlayışın doğal sonucu olduğuna dikkat çekti.

Bir vatandaşın verdiği yanıt ise tartışmaya damga vurdu.

Laçin’e, “Sayenizde aynen öyle oldu” diyerek cevap veren kullanıcı, ahlaki çöküşten şikâyet edenlerin önce geçmişte savundukları söylemlerle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.