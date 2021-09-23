Berna Başkan inanıyor

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, galibiyet sonrasında "Çok kritik bir galibiyet aldık" yorumu yaptı.

Berna Gözbaşı, "İlk haftalarda, ligdeki konumumuzu belli edecek bir dönemdeyiz. İlk 10 içinde yerimizi sağlamlaştırıp, üst sıralara oynamak istiyorduk. Galatasaray gibi güçlü bir rakibi 3 0 gibi net skor ve güzel futbolla yenerek ligde hedefimize ulaşabileceğimizi gördük, gösterdik. Son 2 sezondur ölüp ölüp dirilen bir Kayserispor yerine başarıdan başarıya koşan, taraftarının coşkuyla izlediği, alt yapısı sağlam, Türkiye'ye örnek, Avrupa'da ülkesini gururla temsil edecek bir takım oluşturmak için çalışıyoruz. Henüz ligin başındayız ve 6 haftada 10 puana ulaştık. Bu kadro, teknik yönetim ile daha çok can yakacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Kayserimiz, Anadolu futboluna gönül verenler, Kayserili olmadığı halde mücadelemizi görüp bize gönülden bağlanan tüm futbolseverlere daha güzel günler yaşatacağız. Henüz yolun başındayız, alacağımız çok yol var. Bu yolda elbette tökezlemelerde olacak ama camiamızdan, kent yöneticilerinden, kentin ileri gelenlerinden, Avrupa’daki yüzbinlerce gurbetçimizden ricam her halükarda kenetlememiz, özverili çalışmalarımıza destek olmanız. İnanıyoruz, başaracağız" ifadelerini kullandı.