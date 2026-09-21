Berlin eyalet seçiminde Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti birinci oldu

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimini, eyalet başbakanlığı için Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre parti, 2023'teki seçime kıyasla oyunu 13,4 puan artırarak yüzde 25,7'ye taşıdı; ilk sonuçlarda bu oran yüzde 25,5 olarak duyurulmuştu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bir önceki seçime göre 9,5 puan kaybederek yüzde 18,8'e geriledi ve ikinci sırada kaldı.

Mevcut hükümette yer alan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyu 6,3 puan gerileyerek yüzde 12,1'e düştü, Yeşiller Partisi ise 4,1 puan azalışla yüzde 14,3'e indi. Berlin'i yöneten CDU-SPD koalisyonu bu sonuçla meclis çoğunluğunu kaybetti. Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oyunu 7,2 puan artırdı ve yüzde 16,3 ile yeniden meclise girdi.

Sonuçlar doğrultusunda Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında üçlü bir koalisyon kurulması mümkün hale geldi. Sol Parti'nin koalisyonu kuramaması durumunda CDU, SPD ve Yeşiller arasında bir eyalet hükümeti kurulması da mümkün.

Mecklenburg-Vorpommern seçimini yüzde 38,2 ile AfD kazandı

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD yüzde 38,2 oyla birinci oldu, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı. Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 oy oranıyla eyalet meclisine girmeyi başardı.

71 sandalyeli Eyalet Meclisi'nde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.