  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı! Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 milyon dolar ve 25 milyon Euro’yu yurt dışına kaçırmışlar Almanya’da sandıktan sürpriz! Türk başbakan adayı Elif Eralp’in partisi önde Cüneyt Özdemir Terörsüz Türkiye’yi yorumladı: “Yavşak enteller barışı beğenmiyor” Trump: İran'a çok büyük bir şey yaklaşıyor MHP Ankara’da yeni dönem! Alparslan Doğan 643 oyla yeniden başkan Bak! Görüyor musun Özgür Özel? Devlet adamlığı böyle olur! Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı! Katil Esad rejiminin eli kanlı artıkları bir bir toplanıyor: Bebek katili tuğgeneral Zekeriya Senun yakalandı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolunda! Haydutlara New York’tan mesaj verecek!
Dünya Berlin eyalet seçiminde Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti birinci oldu
Dünya

Berlin eyalet seçiminde Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti birinci oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Berlin eyalet seçiminde Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti birinci oldu

Berlin eyalet seçimini, Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti geçici resmi sonuçlara göre yüzde 25,7 ile kazandı; CDU ise yüzde 18,8'de kaldı.

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimini, eyalet başbakanlığı için Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre parti, 2023'teki seçime kıyasla oyunu 13,4 puan artırarak yüzde 25,7'ye taşıdı; ilk sonuçlarda bu oran yüzde 25,5 olarak duyurulmuştu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bir önceki seçime göre 9,5 puan kaybederek yüzde 18,8'e geriledi ve ikinci sırada kaldı.

Mevcut hükümette yer alan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyu 6,3 puan gerileyerek yüzde 12,1'e düştü, Yeşiller Partisi ise 4,1 puan azalışla yüzde 14,3'e indi. Berlin'i yöneten CDU-SPD koalisyonu bu sonuçla meclis çoğunluğunu kaybetti. Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oyunu 7,2 puan artırdı ve yüzde 16,3 ile yeniden meclise girdi.

Sonuçlar doğrultusunda Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında üçlü bir koalisyon kurulması mümkün hale geldi. Sol Parti'nin koalisyonu kuramaması durumunda CDU, SPD ve Yeşiller arasında bir eyalet hükümeti kurulması da mümkün.

Mecklenburg-Vorpommern seçimini yüzde 38,2 ile AfD kazandı

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD yüzde 38,2 oyla birinci oldu, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı. Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 oy oranıyla eyalet meclisine girmeyi başardı.

71 sandalyeli Eyalet Meclisi'nde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23