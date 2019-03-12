Berko İlaç Pazarlama’da yeni atamalar

Berko İlaç, pazarlama departmanında yeni atamalar gerçekleştiği açıklandı.

Berko İlaç pazarlama departmanında yeni atamalar gerçekleştirildi. Şirketin pazarlama departmanının, üç grup olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamaya göre; Savaş Duman Berko İlaç Pazarlama Müdürü, Azer Kandemir Berko İlaç Pediatri ve KBB alanlarından sorumlu Ürün Müdürü, Ebru Gürkan ise Berko İlaç Dermatoloji ve Pediatri alanlarından sorumlu Ürün Müdürü olarak atandığı bildirildi.

Savaş Duman kimdir?

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Duman, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi bölümünde MBA yaptı. İlaç sektöründeki kariyerine 2006 yılında Abdi İbrahim İlaç satış departmanında başlayan Savaş Duman, sonrasında satış eğitim yöneticiliği ve OTC grubu ürün müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aralık 2014’te Berko İlaç’a ürün müdürü olarak geçiş yapan Duman, Ocak 2019 itibarıyla Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır.

Azer Kandemir kimdir?

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun olan Kandemir, profesyonel iş hayatına 2004 yılında Reuters Türkiye’de finans departmanında başladı. Daha sonra Drogsan İlaçları’nda ürün uzmanı ve Pfizer İlaçları’nda kıdemli ürün uzmanı olarak görev aldı. Azer Kandemir, ilaç sektöründeki altı yıllık satış tecrübesinin ardından kariyerine sırası ile Avon Kozmetik’te bölge müdürü, DeRoyal Türkiye’de ürün müdürü, Neutec İlaç ve Drogsan İlaçları’nda solunum, kardiyovasküler ve pediatri alanlarından sorumlu ürün müdürü olarak devam etti. Kandemir, Haziran 2018 tarihinden bu yana Berko İlaç’ta Pediatri ve KBB alanlarından sorumlu Ürün Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ebru Gürkan kimdir?

Gürkan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 2007 yılında Dem İlaç’ta ürün müdürü olarak başlayan Ebru Gürkan, sırasıyla Biofarma İlaç ve Ali Raif İlaç’ta merkezi sinir sistemi alanında, Adeka İlaç’ta pediatri ve merkezi sinir sistemi alanlarında, Centurion Pharma’da nadir hastalıklar alanında ürün müdürü olarak görev yaptı. Gürkan, Temmuz 2018 tarihinden bu yana Berko İlaç’ta Dermatoloji ve Pediatri alanlarından sorumlu Ürün Müdürü olarak görev yapmaktadır.