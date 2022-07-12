Berisha yerine müthiş transfer! Fenerbahçe bombayı patlattı

Sarı-Lacivertliler, Tiago Çukur’un ardından hücum hattına bir takviye daha yapmaya çok yakın. Daha önce de adı gündeme gelen ve bir süredir görüşmelerin devam ettiği Joshua King’de mutlu son yakın. 2 yıl önce oğlunun Fenerbahçe formalı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez kendisi Çubuklu’yu giymeye hazırlanıyor. Norveçli forvet ve menajerlik şirketi ROGON ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Mergim Berisha’yı Mainz’a satmaya hazırlanıyor. ROGON’un oyuncusu olan Berisha’nın yeri, ROGON’un bir diğer futbolcusu King ile doldurulmuş olacak. Alman forvetin satışından elde edilecek gelir ve King’in bonservissiz olarak imza atması sayesinde transfer bütçesine takviye yapılacak. Ancak 30 yaşındaki yıldızın, hücum hattına yapılacak son takviye olmayacağı kaydedildi.

Kanarya, Joshua King’i kadrosuna katsa bile kaliteli bir forvet transferi daha yapmaya kararlı. İspanyol basını, Mariano Diaz için Real Madrid’e tek ciddi teklifin Fenerbahçe’den geldiği ve Dominikli oyuncunun ayrılığının yakın olduğunu öne sürdü. Sarı-Lacivertliler ayrıca Alexander Sörloth ve Moussa Dembele için de temaslarını sürdürüyor. Bu üçlüden birinin daha yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.