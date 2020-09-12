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Siyaset Berhan Şimşek'ten skandal 'doğal gaz' çıkışı
Siyaset

Berhan Şimşek'ten skandal 'doğal gaz' çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 06:56:00 - 2020-09-12 07:01:20
Berhan Şimşek'ten skandal 'doğal gaz' çıkışı

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek isteyen Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz’deki faaliyetler kapsamında Fatih sondaj gemisinin bulduğu 320 metreküp doğal gaz rezervi, Türkiye’nin 7 yıllık ihtiyacını karşılıyor. 2023 yılında kullanıma sunulacak olan doğal gaz, yeni keşiflerin de habercisi olarak nitelendiriliyor. Hükümet, hem Karadeniz’de hem de Doğu Akdeniz’de yeni müjdelerin yakın olduğu belirterek keşfe yakın olunduğunun sinyalini veriyor.

Tüm bunlara bir Yunanistan, bir de içimizdeki maşalar karşı çıkıyor!..

Bir canlı yayına katılan CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun sondaj faaliyetleri hakkındaki değerlendirmesini hazmedemedi.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, doğal gaz faturalarının düşmesinin ve Türkiye’nin doğal gaz çağında bir aktör haline gelmesinin herkes için hayırlı olacağını söylemesi üzerine Berhan Şimşek, “Masal anlatıyorsun. Bu millet aç, evine ekmek götüremiyor. Sen bana hala doğalgaz anlatıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca CHP’li Berhan Şimşek, Atatürk Havalimanı’nın yerine, koronavirüs sürecinde pandemi hastanesi yapılmasına da karşı çıktı. Aynı zamanda programdaki diğer konukları yandaşlıkla suçlayarak, “Bu makamlarda kalmak için yandaşlık yapmayın” dedi. Bu skandal sözle üzerine sinirler gerildi. Sunucu, programı bitirmek zorunda kaldı.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Ne diyelim yalanınız da boğulun sevdiklerinle birlikde inşaallah Amiiin ölünüz imama yük olmasın...
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deniz

FELAKET TELLALI KONUŞMALARI VAR BU ADAMIN, ARTIK MİLLET KAFASINA SOKSUN BUNU CHP BU ÜLKEYİ KURTARMADI ATATÜRK ÖNCÜLÜĞÜNDE HALK ASKER BİRLİKTE KURDU CHP ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇMEK İÇİN KURDURULDU ATATÜRK CHP NİN TEKELİNDE DEĞİLDİR BUNU BİLELİM NURİ DEMİRAĞ GİBİ UÇAK FABRİKASINI DESTEKLEYEN ATATÜRK NERDE DOĞAL GAZ BULUNMUŞ BİZ SEVİNİYORUZ HALE ÇIKMIŞLAR KAFA SOVYET KAFASI BÖKE NİN AÇIKLAMALARINI GÖRDÜNÜZ KAMULAŞTIRACAKMIŞ DÜNYA EKONOMİSİNİ BİLİYOR MU BU HANFENDİ DÜNYADAN BİR HABERLER KAFA 90 LI YILLARDA ATATÜRKTEN SONRA 2.BÜYÜK LİDER GELDİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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