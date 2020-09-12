Berhan Şimşek'ten skandal 'doğal gaz' çıkışı

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek isteyen Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz’deki faaliyetler kapsamında Fatih sondaj gemisinin bulduğu 320 metreküp doğal gaz rezervi, Türkiye’nin 7 yıllık ihtiyacını karşılıyor. 2023 yılında kullanıma sunulacak olan doğal gaz, yeni keşiflerin de habercisi olarak nitelendiriliyor. Hükümet, hem Karadeniz’de hem de Doğu Akdeniz’de yeni müjdelerin yakın olduğu belirterek keşfe yakın olunduğunun sinyalini veriyor.

Tüm bunlara bir Yunanistan, bir de içimizdeki maşalar karşı çıkıyor!..

Bir canlı yayına katılan CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun sondaj faaliyetleri hakkındaki değerlendirmesini hazmedemedi.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, doğal gaz faturalarının düşmesinin ve Türkiye’nin doğal gaz çağında bir aktör haline gelmesinin herkes için hayırlı olacağını söylemesi üzerine Berhan Şimşek, “Masal anlatıyorsun. Bu millet aç, evine ekmek götüremiyor. Sen bana hala doğalgaz anlatıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca CHP’li Berhan Şimşek, Atatürk Havalimanı’nın yerine, koronavirüs sürecinde pandemi hastanesi yapılmasına da karşı çıktı. Aynı zamanda programdaki diğer konukları yandaşlıkla suçlayarak, “Bu makamlarda kalmak için yandaşlık yapmayın” dedi. Bu skandal sözle üzerine sinirler gerildi. Sunucu, programı bitirmek zorunda kaldı.