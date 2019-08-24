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Bergama’da Türkiye Süper Enduro Sampiyonası heyecanı başladı

İzmir’de Süper Enduro Şampiyonası’nın 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
Bergama’da Türkiye Süper Enduro Sampiyonası heyecanı başladı

İzmir’de Süper Enduro Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları başladı. Türkiye’nin dört bir yanından motor tutkunlarının katıldığı şampiyona heyecan dolu anlara sahne oldu.


Bergama ilçesi, Süper Enduro Şampiyonası’nın 2. ayak yarışlarına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda motosiklet yarışçılarına başarılar dileyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar yarışın startını verdi.


Verilen startla birlikte başlayan yarışlar, Bergama Belediyesi Süper Enduro Yarış Pisti’nde gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 50 yarışçı, adeta nefesleri kesti. Yarışçıların, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) olmak üzere 6 kategoride yarışacağı ifade edildi.



Bu hafta sonu Bergama’da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak etabını gerçekleştirdiklerini dile getiren Türkiye Motorsiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Bergama’nın doğasıyla, tarihi dokusuyla bu ilçede olmaktan mutluluk duyduklarını belirti. Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bugün 50’ye yakın sporcunun start aldığı bu organizasyonu başlattık ve yarın on bine yakın seyircinin de iştirakiyle umut ediyoruz. Nefesleri kesen, heyecan dolu çok güzel bir organizasyonu tüm Bergamalılara ve tüm Türkiye’ye izletmiş olacağız. Bergama hem tarihi dokusuyla, hem coğrafi yapısıyla bizim sporumuz için ideal bir yer. Tüm sporcularımız burada olmaktan çok mutlu. Herkesi bu organizasyona davet ediyoruz" dedi.


Yarışmacıların yanı sıra arkadaşları için İzmir’in Urla ilçesinden destek olmaya da geldiklerini ifade eden Ender Ercan da, "Bu sporu yaklaşık 9 senedir icra ediyorum. Bergama Belediyesi’nin ve Türkiye Motorsiklet Federasyonu’nun yaptığı bu organizasyondan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de aynı emeği Urla’da veriyoruz, çok iyi anlıyoruz kendilerini. Şimdiden bütün yarışmacılara kazasız belasız başarılar dilerim" diye konuştu.


Yarışların ikinci etabı, 25 Ağustos 2019 Pazar (yarın) günü devam edecek ve kazananlara ödülleri takdim edilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
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