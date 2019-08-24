0553 313 94 23

Bergama’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu

İzmir’in Bergama ilçesinde yedikleri lokma ve peynirden zehirlendikleri şüphesiyle 30 kişi hastaneye başvurdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:12
Bergama’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 30 kişi hastaneye başvurdu

İzmir’in Bergama ilçesinde yedikleri lokma ve peynirden zehirlendikleri şüphesiyle 30 kişi hastaneye başvurdu.



Bergama Ulu Camii’nde kılınan cuma namazı çıkışında, hayır için ikram edilen lokma ve peynirden yiyen vatandaşlar akşamın ilerleyen saatlerinde ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi Acil bölümüne başvurdu.


Hastaneye başvuran hastalardan Ali Özçoban’ın oğlu Ali Özçoban, "Babam ve birçok kişi namaz çıkışı hayır için dağıtılan lokma ve peynirden yemişler. Eve geldikten sonra kusma ve ishal şikayetleri başladı.Hastaneye geldi ve gerekli müdahalesi yapıldı, bekliyoruz." dedi.



Opr. Dr. Seyfettin Kef, ilk müdahaleleri yapılan hastaların gözlem altında tutulduğunu belirterek, "Gıda zehirlenmesinden başvuran hastaların şuan için durumları iyi, hayati tehlikesi olan yok. Hastalardan kan örnekleri aldık ve sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz." dedi.


Dağıtılan lokma ve peynirden çok sayıda insan tükettiği için sayının artacağı öngörülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet'in algı operasyonu elinde patladı!
    1. Cumhuriyet'in algı operasyonu elinde..
    2. Bergama’da gıda zehirlenmesi şüphesi:..
    3. İzmir'de gıda zehirlenmesi
    4. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019
    6. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    7. Eşi tarafından tabancayla vurulan..
    8. Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının..
    9. Mısır Başsavcılığından Filistinli..
    10. Maçın ardından
    11. Brezilya, Amazon yangınları için..
    12. Maçın ardından
    13. Oğuzhan Özyakup: "3-0’lık skoru almak..
    14. AK Parti’nin 18’nci yıl dönümü..
    15. Moro Müslümanlarının yeni bayrağı..
    16. Emine Bulut için sessiz protesto
    17. Maçın ardından
    18. Abdullah Avcı: “Biz bu oyunu..
    19. Hatay'da düğünde "Çok oynadınız" kavgası
    20. İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve..
    21. Çocuk dövme tartışması mahalleliyi..
    22. Haluk Levent Harbiye'de sahne aldı
    23. Tamer Tuna: “Göztepe’nin..
    24. CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
    25. Ahlat’ta Grup İmera konseri
    26. Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı
    27. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve..
    28. Vida, Nkoudou’ya 3’lü çekmeyi öğretti
    29. Doğum gününden bir gün sonra trafik..
    30. Boluspor - Adana Demirspor maçının..
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Koca dehşeti! Eşini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi
    Koca dehşeti! Eşini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"