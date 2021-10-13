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Spor Berg, arada Aslan olacak!
Spor

Berg, arada Aslan olacak!

Kadrosunu hemen hemen gençleştiren ve yepyeni bir vizyonla takım kurmaya çalışan Galatasaray’da devre arası transfer için genç bir yetenek gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 13:38:00 -
Berg, arada Aslan olacak!

Kadrosunu hemen hemen gençleştiren ve yepyeni bir vizyonla takım kurmaya çalışan Galatasaray’da devre arası transfer için genç bir yetenek gündeme geldi.

Teknik direktör Fatih Terim’in özellikle istediği ve Kadıköy’de oynanan Türkiye-Norveç maçında izlediği Patrick Berg için yönetime rapor sunduğu iddia edildi.

 Galatasaray'ın scout'ları ise 23 yaşındaki ön libero için "Klasik ön liberoların aksine yana ya da arkaya doğru değil öne doğru oynadığı için düşük pas yüzdesi yakaladılar" raporunu verdi. 

Norveç - Karadağ maçında 74 kezle sahanın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Berg, 2 top çaldı, 4 top kesti ve 1 defa da atağı uzaklaştırdı. Bodo forması giyen 23 yaşındaki oyuncu 64 pasta yüzde 78.1 isabetle oynadı. 

Sarı-Kırmızılıların bu futbolcuyu ara transfer döneminde kadroya katmak için özel bir çalışma yapacağı ve oyuncuya Galatasaray forması giydirmek için şartları zorlayacağı kaydedildi.

 

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