Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadın tüm pislikleri ortaya saçtı

Topluma rol model olarak gösterilen sözde sanatçıların her gün bir rezilliği ortaya saçılıyor.

Berdan Mardini'den çocuğu olduğunu mahkeme kararıyla ispatlayan Yeliz Erçin, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kendisi yasaklı madde kullanıyor"

Berdan Mardini'n hakkında dava açtığını söyleyen Yeliz Erçin, "Nafaka indirim davası açmış, gerekçe olarak ise yasaklı madde kullandığımı iddia etmiş. Berdan Mardini kendisi yasaklı madde kullanıyor" dedi.

Eski eşi de çileden çıktı

Berdan Mardini 'yasak aşk' haberleriyle gündem olan eski eşi Fatoş Yelliler'in anneliğini eleştirip, "Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek" demişti. Mardini'nin bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Yelliler ise "Konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan illegal işlerden başlarım" ifadelerini kullandı.