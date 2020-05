Berberler ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından müşterilerine yeniden hizmet vermek için hazırlık yapıyor.

Fiziksel temasın çok olması nedeniyle 21 Mart'ta faaliyetlerinin durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, faaliyete başlayacakları 11 Mayıs öncesinde hazırlıklarına hız verdi.

İş yerlerinin temizliğini yapan berber ve kuaförler ile güzellik merkezi işletmecileri, hem tıraş ve bakım esnasında kullanacakları malzemeleri temizleyip dezenfekte ediyor hem de müşterilerinin sosyal mesafe kurallarına uyması için iş yerlerindeki düzenlemeleri yapıyor.

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen dükkanlarına gelen işletme sahipleri, müşterilerine en sağlıklı şekilde hizmet verebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Makas, tıraş makinesi ve tarak gibi malzemelerin genel bakım ve temizliklerini yapan berberler, tek kullanımlık malzemelerini de tedarik ediyor.

Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Doğan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem kendisinin hem de meslektaşlarının yaklaşık 2 aydır çalışmadığını anımsattı.

Şimşek, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında açılış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bolu'da yaklaşık 11 yıldır esnaf olarak faaliyet gösterdiğim iş yerimizi devletimizin verdiği tarihte kapatmıştık. Bu yaklaşık 2 aylık sürede tüm meslektaşlarımla birlikte hepimiz işimizi kaybetmiş gibi bir duruma düştük. Şimdi 11 Mayıs tarihinde tekrar dükkanlarımızı açacağız. İnşallah sıkıntı olmadan çalışmalarımıza devam ederiz." dedi.

Tüm berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Şimşek, "Her sabah da işe başlamadan önce bu dezenfeksiyon işlemlerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda belediyemiz de iş yerimizde dezenfeksiyon yaptı. İnşallah bu süreyi gerçekten sıkıntısız bir şekilde atlatırız. Biz bu olaya ve hastalığa en yakın meslek gruplarından birisiyiz. Çok dikkatli bir şekilde malzemelerimizi dezenfekte ederek her gün ve her müşteriden sonra kullandığımız malzemeleri temizleyerek çalışacağız." diye konuştu.

Şimşek, bundan sonra iş yerlerine gelen her müşterinin hemen berber koltuğuna oturamayacağını dile getirerek, "Artık berberler ve kuaförler olarak randevulu sisteme geçiş yaptık. Biz müşterilerimize randevu vereceğiz. Gelen müşterilerimiz kapının önünde sosyal mesafeyi koruyarak bekleyecek. Sadece bizim için değil tüm meslektaşlarım aynı yöntemi izleyecek. Müşterilerimizin önceden randevu almaları hem bizim açımızdan hem de kendileri açısından hem de sosyal mesafe kurallarına uyma açısından iyi olacaktır. Randevu almadan gelen müşterilerimizin tıraş olamayacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.