Berberler bugün açık mı? Kuaför salonları açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erdi. Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başlıyor. İçişleri Bakanlığı sürecin ayrıntılarını 81 ile gönderdiği genelge ile belirledi. Buna göre hafta içi akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise kısıtlama devam edecek. Yasak cuma akşamları 21.00'de başlayacak pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Kuaför ve berberler açıldı mı?

Bu süreçte 65 yaş üstü olup iki doz aşısını yaptıranlar ile 18 yaş altına sokak kısıtlaması yok. Kafe ve restoranlar 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verebilecekler. Berber ve kuaförler saat kaça kadar açık? Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.