Berber ve kuaförlere dezenfekte desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid 19 ) tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförlere Belediye Başkanlığı tarafından dezenfekte desteği verildi.

Simav Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, 11 Mayıs’ta açılacak olan 40 berber ve 21 bayan kuaför salonunun, Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs (Covid 19 ) tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 gündür kapalı olan 40 berber salonu ile 21 bayan kuaför salonunda dezenfekte çalışması yaparak, esnaflara 5’er adet koruyucu maske dağıttıklarını belirtti. Biçer “Randevu sistemi ile çalışacak olan berber ve kuaför salonlarımız, salgın sona erinceye kadar 15 günde bir dezenfekte edilecek. Berber ve kuaförlerimiz için belirlenen ana tedbirler Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürekli denetlenecek” dedi.