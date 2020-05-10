Berber ve kuaför ücretlerine zam mı yapıldı?

Berber ve kuaförler yeni kurallarla açılıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından müşterilerine hizmet verebilmek için hummalı hazırlık yapıyor.

Fiziksel temasın çok olması nedeniyle 21 Mart'ta faaliyetlerinin durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, faaliyete başlayacakları 11 Mayıs'ı iple çekiyor.

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir bayan kuaförü işletmecisi olduğunu, meslektaşlarının yaklaşık 2 aydır çalışmadığını anımsattı.

"İş yerlerinin tekrar açılamaya karar verilmesiyle meslek teşkilatında büyük bir heyecanla başlayan hazırlıklar devam ediyor." diyen Değirmenci, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında açılış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Randevusuz müşterinin alınmayacağını ifade eden Değirmenci, "Maskesiz, eldivensiz çalışılmayacak. Yiyecek ve içecek ikramı olmayacak. Bir koltuk dolu, biri boş şeklinde çalışılacak. Bekleme salonunda müşteriler bekletilmeyecek." dedi.

Berber kuaför ücretlerine zam mı yapıldı?

11 Mayıs Pazartesi günü işbaşı yapacak olan Antalyalı berberler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle artan maliyetler nedeniyle tıraş tarifesine ‘yüzde 30’ zam yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Antalya’da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 60 gündür dükkanları kapalı olan 1450 berber, 11 Mayıs Pazartesi günü kepenklerini açmaya hazırlanıyor. Açılış için gerekli tüm hijyen önlemlerinin alındığını kaydeden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, yürütülen çalışmaların detaylarını anlattı.

Berber esnafının faaliyete geçeceği tarihin duyurulmasının ardından inanılmaz bir telefon trafiği başladığını kaydeden Uzun, “Talimatlar kapsamında tüm esnafımız randevulu sistemle çalışacak. Bu uygulamayı tüm müşterilerimize kısa mesaj yoluyla duyurduk. Şu anda ancak 2 hafta sonraya randevu verebiliyoruz” dedi.

15-20 dakikalık arayla hizmet verilecek

İşletmelerde koltuklar arasında mesafe olacağını kaydeden Uzun, “3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk çalışacağız. 5 koltuk varsa 3 koltuk çalışacağız, Ortadaki koltuğu boş bırakacağız ve 2 metrelik mesafeler olacak. Tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak” diye konuştu.

Salgın tedbirleri kapsamında koruyucu önlük ve kullan at havlu temini başlattıklarını da vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti: “Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz. 10 günlük stok yaptık ama sonrası için sıkıntılı bir süreç olabilir. Koruyucu önlük sorununu ise tek kullanımlık boya önlükleri ile aşacağız.”

Dükkanlarda kolonya, dezenfektan kullanımının en üst seviyeye çıkacağını, tek kullanımlık havlu ve önlüğünde ekstra maliyet anlamına geldiğini vurgulayan Uzun, “Şu aşamada hizmet bedelimize en az yüzde 30 zam yapmak zorundayız. Başka şekilde esnafımızın para kazanması ve evine ekmek götürme şansı yok. Biz de bu zammı istemezdik ama çaremiz kalmadı” dedi