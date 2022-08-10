Trabzonspor, Berat Özdemir'ir Ettifaq FC ile anlaştığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir” denildi.

Berat Özdemir kaç yaşında? Berat Özdemir nereli nereye transfer oldu?

Berat Özdemir 23 Mayıs 1998'de Kayseri'de dünyaya geldi. Ön libero mevkiinde oynayan futbolcu, altyapı kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Berat Özdemir, 5 Ocak 2021'de Trabzonspor'a imza attı. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla 60 maça çıktı. Söz konusu maçlarda Berat Özdemir 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Ettifaq FC nerenin takımı?

Ettifaq FC bir diğer deyişle El İttifak, Suudi Arabistan Ligi takımlarındandır. Al-Ettifaq, 1944 yılında Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî'de mücadele etmektedir. Maçlarını 33,500 kişilik Kral Abdülaziz Stadyumu'nda oynamaktadır.