Berat Kandili, mübarek üç aylar içerisinde müslüman vatandaşlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilecek. Diyanet İşleri, resmi dini günler takviminde Berat Kandil tarihini yayınladı. Peki 2021 Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek 2021?

İslam alemi için mübarek sayılan önemli günler arasında bulunan Berat Kandili bu yıl mart ayına denk gelecek. Şaban ayının 14. Günü idrak edilecek olan kandilin hemen ardından da Ramazan heyecanı başlayacak.

2021 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Berat Kandili bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk gelecek. Geceyi ibadet ederek geçirecek birçok kişi dualarını edecek.