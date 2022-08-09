Berat Ayberk Özdemir ayrıldı mı? Berat Ayberk Özdemir hangi takıma gitti?

Trabzonspor, Berat Ayberk Özdemir'in 2,5 milyon Dolar ile Ettifaq FC'ye transfer olduğunu duyurdu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir."