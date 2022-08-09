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Spor Berat Ayberk Özdemir ayrıldı mı? Berat Ayberk Özdemir hangi takıma gitti?
Spor

Berat Ayberk Özdemir ayrıldı mı? Berat Ayberk Özdemir hangi takıma gitti?

Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Berat Ayberk Özdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Son dakika transfer haberinin ardından Trabzonspor taraftarı ise Berat Ayberk Özdemir hangi takıma gitti? Berat Ayberk Özdemir hangi takımla anlaştı? Berat Ayberk Özdemir ne kadara transfer oldu? soruları sorulmakta. İşte Berat Ayberk Özdemir transferinde son durum gelişmeleri.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 13:03:00 - 2022-08-09 13:04:39
Berat Ayberk Özdemir ayrıldı mı? Berat Ayberk Özdemir hangi takıma gitti?

Trabzonspor, Berat Ayberk Özdemir'in 2,5 milyon Dolar ile Ettifaq FC'ye transfer olduğunu duyurdu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir."

Berat Ayberk Özdemir

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