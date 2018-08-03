Berat Albayrak'tan kritik ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. ABD ile yaptırım krizi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:

Son dönemdeki gelişmelere bakarken, rasyonel bir akılla süreci yürütmek lazım. Devlet olmak da, devlet aklını temsil etmekte bu çerçevede. İki ülke ilişkileri tarihi geçmiş olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri, NATO ittifakıyla, stratejik müttefiklikle birleştiren bu iki ülke arasındaki ilişkileri bu çerçevede yönetmek gerekir.

Ne şekilde olursa olsun devlet ağırlığını hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yönetilmesi, bizim hep ortak akıl ve çözüm olarak yürütürken, bugün gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme de iradenin güçlü şekilde masada olduğunu ve ülkeler arasında problemler olur. Yüz yıl savaşları var, milyonlarca insanın öldüğü birinci ikinci dünya savaşı var. Ne olmuş? İlişkiler devam etmiş. Diplomatik akıl kazanıyor, çünkü diplomasi bunu gerektirir.

Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir.

Son dönemdeki dalgalanmaların akabinde bunu üstün tutmaya çalışarak yürütüyorum. Sabah dışişleri bakanımızla da görüştüm. Bu noktada baktığımızda iki ülke arasında, iki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır şekilde irade ortaya konulmuş, bu önemli bir durum. Dolayısıyla iki ülkenin dışişleri bakanı ülkelerine gidecekler, arasındaki potansiyel ve mevcut krizlerle alakalı yol haritası belirleme noktasında pozitif irade ortaya koyacak. ABD ile bir çok konuda anlaşamadığımız hususlar var. Bu bazen azdı, bazen çoktu. Süreç içerisinde yanlış olan hususlar tespit edildi, bugüne kadar hep yaşadık. Suriye, Münbiç konusuyla ilgili. Şimdi mutabakata varıldı.

Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım.

Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar.

Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.