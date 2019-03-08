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Berat Albayrak'tan kadınlar günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın Erkek Eşitliği' için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 10:50
Berat Albayrak'tan kadınlar günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın Erkek Eşitliği' için düzenlenen törende konuştu. 

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

Ülkemizin bir ucundan diğerine yaptığımız tüm ziyaretlerin hepsinde kadınlarımız ve gençlerimizle görüşmeye gayret ediyoruz.

Enerji veren bir ruhu var kadınlarımızın. Gerek anne gerek eş olsun... Toplumun her kesiminde her noktasında bu değerli gün vesilesi ile cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığımızın artmasını isteyerek başlıyorum konuşmama.

'Bakanlıkta hep erkek var hiç kadın yok'

Bakanlıkta hep erkek var hiç kadın yok, biz bu organizasyonlar farkındalık oluşturmak için düzenlemiştik. Türkiye'nin cinsiyetle ayrımcılık noktasında ciddi yol katettiğimizi görmemize vesile oldu. Türkiye'de cesur, özgüvenli ve girişimci kadınlar engel tanımadan üretime katılıyor ve katma değer üretiyor. Kadınlarımız üretime katılıyorlar, katma değer üretiyorlar. Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce şahit oluyoruz. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yaptığımız ziyaretlerde gençlerimiz ve kadınlarımızla oturup istişare ediyorum. Tüm bu temaslarda müthiş bir enerji oluyor.

Geçen gittiğimiz yerde hanımlar ev ekonomisi sanıyordum, maliyecilerin soramayacağı soruları sordular. Meseleye ne kadar vakıf olduklarına şaşırdık. Gelecek nesillere ancak yaşlısıyla, genciyle,kadınıyla erkeğiyle hep beraber omuz omuza vererek ulaşabiliriz. Türkiye bu dönemlerden geçti. Kadınlara yönelik ayrımcılığı yaşadık, kadının kadına yaptığı ayrımcılığı yaşadık. Türkiye cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir noktaya sahip. Seçme seçilme konusunda dünyadaki ilk ülkelerden oldu.

Toplumsal hafızamızdaki ve belleğimizdeki bu referanslar yeterli değil. 15-20 yılda rakamlar ortada kadınlarımız önemli mesafe katetti. Aynı zamanda özel sektörde yakaladığımız bu ivmeyi kamu noktasında istediğimiz düzeye çıkaramadık. Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinde konuşuyorum. Belirli pozisyonlardaki mevkilerde kadınlarımız çok az. Tüm Bakanlıklar ve kamuda kadınlarımız çekinmeden bu pozisyonlara talip olmalarını bekliyorum.

Yeni Ekonomi Programı'nda en önemli unsurlardan biri nitelikli insan kaynağı olarak belirtiğimiz kavram en önemlilerinden oldu. Ülkemiz eğitimli insan gücüne sahip. Son 17 yılda Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıllık bütçelerinden en yüksek payı Milli Eğitim Bakanlığı olmuştur. Haydi Kızlar Okula gibi bu altyapıyla çok daha iyi noktaya gelmiştir. Bu katılımı arttırsak cinsiyet adaletsizliğine engel olarak devam ederiz. Türkiye 16 yıldır her alanda ciddi değişim dönüşüm süreçlerinden geçti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:50
  1. İstanbul
  2. Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • MEMURMEMUR31 dk önce
    DEFALARCA SÖYLEDİM ANAVATAN PARTİSİNİ MESUT YILMAZ BİTİRDİ AK PARTİYİ BERAT ALBAYRAK BİTİRECEK YAZIN BİR KENARATÜRKİYE KRİZDE O HABİRE DOLAR VURGUNCULARINA TEŞFİK ÜZERİNE TEŞFİK VERİYOR SÖYLÜYORUM MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE OTUZ ZAM YAPIN BAKIN PİYASALAR CANLANIR HEMDE AK PARTİ 31 MARTA RAHAT BİR NEFES ALIR AMA KİME SÖYLÜYORSUNKÜ ZENGİN SEVDALISI BERAT ALBAYRAKMI YAPACAK O AK PARTİNİN TABUTUNU HAZIRLAMIŞ NE ZAMAN GÖMECEK

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