Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kabine değişikliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında "Bu konuyu Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık binasında haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi haber müdürleriyle bir araya geldi. Albayrak, ekonomide son 1 yıldaki gelişmeleri değerlendirirken kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası kulislerde konuşulan kabine değişikliğiyle ilgili sorulan soruya Albayrak, "Kabinenin üyelerinden biriyim. Dolayısıyla bu soruyu bana değil kabineyi kuran iradeye, yani Cumhurbaşkanı'na sormak lazım." diye cevapladı.