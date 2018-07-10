Berat Albayrak'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemin ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

"RABBİM BİZİ MİLLETİMİZE KARŞI MAHCUP ETMESİN"

Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.