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Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, perşembe günü uluslararası yatırımcılarla görüşecek.

14 Ağustos 2018 Salı 10:33
Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, perşembe günü yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.

Citi, Deutsche Bank, DOME & HSBC koordinasyonundaki telekonferans Türkiye saati ile 16:00'da, New York saatiyle 9:00'da yapılacak.

Konfernsa başta ABD, Avrupa, Ortadoğu ülkelerindeki yatırımcılar olmak üzere binden fazla yatırımcı iştirak edecek. 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:33
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Deutsche Bank

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