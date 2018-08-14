Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, perşembe günü yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.

Citi, Deutsche Bank, DOME & HSBC koordinasyonundaki telekonferans Türkiye saati ile 16:00'da, New York saatiyle 9:00'da yapılacak.

Konfernsa başta ABD, Avrupa, Ortadoğu ülkelerindeki yatırımcılar olmak üzere binden fazla yatırımcı iştirak edecek.