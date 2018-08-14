Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, perşembe günü uluslararası yatırımcılarla görüşecek.14 Ağustos 2018 Salı 10:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, perşembe günü yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.
Citi, Deutsche Bank, DOME & HSBC koordinasyonundaki telekonferans Türkiye saati ile 16:00'da, New York saatiyle 9:00'da yapılacak.
Konfernsa başta ABD, Avrupa, Ortadoğu ülkelerindeki yatırımcılar olmak üzere binden fazla yatırımcı iştirak edecek.
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