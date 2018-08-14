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Berat Albayrak: Türk Lirası daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Lirası'nın halihazırdaki süreçten çok daha güçlü çıkacağını söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 19:06
Berat Albayrak: Türk Lirası daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'daki AK Parti Sempozyumu'nda konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

"Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz."

"Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL'mizin daha da güçleneceğini göreceğiz"

"Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik."

"Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz."

"Önümüzdeki dönemde ekonomimizi dönüştürecek somut ve etkili reformlar, politika çerçevemizin en önemli parçası olacak."

"Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A’dan Z’ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız."

"Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz."

"Artık dolar güvenilirliğini yitirdi"

"Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor"

"Vatandaşlarımız algı operasyonunu püskürttü."

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 19:06
  1. AK Parti
  2. Avrupa

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