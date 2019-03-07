Berat Albayrak müjdeyi verdi: Somut adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilen Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu. Albayrak, "Sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz. Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız." ifadesini kullandı..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gerçekleşen Finans Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul'u güçlü bir küresel finans merkezine dönüştürmek için İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini başlattık. Türkiye küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerdendir. Başarılı performansıyla Türkiye bu krizi fırsata çevrilmiş. 2018 yılında artan istikrarsızlık ve kriz eş anlamlı olarak fırsatı da beraberinde getiriyor.

Öldürmeyen acı güçlendirir. Doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye olarak son 5 yılda her birimden bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekonomiye döndük. Son 6 ayda her manada, artık hükümet ajandası 15 Temmuz'a rağmen ekonomi 1. sırada.

Türkiye'de reel sekrörün küresel rekabet içinde daha faal hale gelebileceği bir süreç başladı. Dere akar yatağını bulur. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye ve İstanbul olarak dünyadaki bir çok ülkeden bir adım öndeyiz.

"İFM prpjesi 2023'ten önce hayata geçirilecek"

İFM kümelenme programı hazırlandı. Türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasamızı daha da derinleştireceğiz. Küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı hale geleceğimiz bir çalışma başlattık. Üç tane tuğla dikerek küresel finans merkezi olunmaz. Türkiye, İstanbul finanas merkezi projesini 2023 yılından önce hayata geçirmelidir. İstanbul finans merkesinin arzu edilir şekilde hayata geçirilmesi için adımlar atıyoruz.

"Vergiyle ilgili somut adımlar atacağız"

Sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz. Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız.