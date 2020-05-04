Berat Albayrak: İşletmelerimizin arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından Covid-19’a karşı hayata geçirilen destek programından yararlanan bir işletmenin videosunu paylaştı. Videoda, 70 kişinin çalıştığı işletmenin sahibi, salgın sonrası işletmesinde üretimin düşmesi ve iş güvencesi hakkında duyulan endişelerin sağlanan destekler sayesinde aşıldığını ifade ediyor. Videonun sonunda, “Bu bir milli mücadele” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun Hazinesi var” diyerek işletmelerin ve vatandaşların arkasında olduklarının mesajını verdi.

Uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 6 Mayıs’ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek. Bakan Albayrak’ın çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00’da yapacağı görüşme, telekonferans aracılığı ile gerçekleştirilecek. Citigroup ve Societe Generale’in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak. Görüşmede Covid-19’un ekonomiye etkilerinin ele alınması ve Bakan Albayrak’ın Türkiye’nin bu konuda aldığı önlemler hakkında bilgi paylaşımında bulunması bekleniyor.