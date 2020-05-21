Berat Albayrak duyurdu: Etkisi daha az olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
"Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz"