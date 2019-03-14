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Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz...

Beyoğlu'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ”Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu’nda çıktı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz. Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:19
Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz...

Beyoğlu Buluşmaları’nda iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Beyoğlu’nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek,”Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı ama Beyoğlu’nda çıktı. Beyoğlu’nda böyle bir dert kalmadı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz. Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek” dedi.

Türkiye’nin ana gündeminin değerlendirildiği Beyoğlu Buluşmaları’nın bu ay ki konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CVK Otel’de gerçekleştirilen toplantıya; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş’un yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

“Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu’nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek, “Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı, ama Beyoğlu’nda çıktı. Beyoğlu’nda böyle bir dert kalmadı. Geçen hafta İzmir’deydim, durum felaket. Sonra İstanbul’a geldim birileri diyor ki, İstanbul’u da İzmir gibi yapacağız. Eyvah dedim siz sakın İstanbul’a bulaşmayın. Eğer İstanbul’u da İzmir gibi yaparsanız yandık. Doksanların Türkiye’sini hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Dolayısıyla doğru, Beyoğlu Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz. Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek. Napolyon’un sözünü her yerde diyorum, ‘Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu’ İstanbul’un da başkenti bu anlamda Beyoğlu olurdu. İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda atıyorsa Beyoğlu bu açıdan çok daha önemli. Dolayısıyla Beyoğlu’nu riske atma lüksümüz yok. Bugün yine bir tartışma var televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli” dedi.

Beyoğlu'nda 3.1 milyar dolarlık yatırım

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, Beyoğlu’nda belediyeciliği çöp, çukur ve çamur olmaktan çıkarttıklarını ifade ederek, “İnsanlar iyi bir ekonomi, iyi bir eğitim, iyi bir iş imkanı ve sürekli artan, gelişen bir ticaret hayatı bekliyor. Son on beş yılda Beyoğlu'nda turizm kapasitemiz 6 bin yataktan 50 bin yatağa geldi. 9 bin olan iş yeri 19 bin oldu. 82 bin çalışanımız vardı 134 bin istihdam oluşturduk. 6 bin binayı yeniledik. 3.1 milyar dolar yatırım yaptırdık. Sadece turizm ekonomisi yılda 1.9 milyon dolar. Dolayısıyla büyüyen bir ekonomimiz var. Elbette bunu liderimiz Recep Tayip Erdoğan’ın sayesinde yaptık. Türkiye son 17 yılda inanılmaz yerlere geldi. Biz tercihimizi sadece turizmden yana kullanmıştık, doğru da yaptık. Galataport Haliçport yatırımları Beyoğlu’muzu doğrudan etkileyen en önemli yatırımlardır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:19
  1. Muş
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • veyselveysel55 dk önce
    atı alan üsküdarı geçti,uyanda balığa gidelim gibi güzel sözlerimiz var.ama bazıları yeni öğreniyor.16 -17 yıldan beri verilen büyük destek ve koalisyonsuz yönetimin sonucu başa dönmekmiş.

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