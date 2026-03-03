Berabere kaldılar, kupaya veda ettiler!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında İstanbulspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da kupaya veda etti.

İlk dakikada Sambissa'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ertuğrul Sandıkcı, ceza yayı içinden çektiği şutla fileleri havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Asen Albayrak, Video Yardımcı Hakem (VAR) Melis Özçiğdem'in uyarısıyla pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

52. dakikada Soner Salih Yavuz'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Türker Dırdıroğlu, yakın direkt dibinde topu kornere çeldi.

Aynı dakikada soldan paslaşarak kullanılan korner sonrasında savunmadan dönen topa ceza yayı üzerinde Vefa Temel sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

64. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışında aldığı topla soldan ceza sahasına giren Soner Salih, Abdurrahman Üresin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Sambissa'nin kullandığı penaltıda kaleci Türker, soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Can Arda Yılmaz'ın hatalı pasında topu kapan Eren Arda Şan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Türker, kendisini çalımlamak isteyen rakibinin önünden topu çelerek önemli bir pozisyonda kalesini gole kapattı.

Son hafta öncesinde A Grubu'nda birer puanı bulunan ve herhangi bir iddiası olmayan iki takımın maçında gol sesi çıkmadı.