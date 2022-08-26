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Gündem 'Beraber yürüdük biz bu yollarda!’ İzlanda radyosunda Erdoğan şarkısı
Gündem

'Beraber yürüdük biz bu yollarda!’ İzlanda radyosunda Erdoğan şarkısı

YouTuber Gökhan Yıldırım, İzlanda radyosunda denk geldiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını kayda aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 17:37:00 -

İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı çalındı.

Sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım, İzlanda'da araç kullanırken bir radyo programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısına denk geldi. Program sunucusu şarkının ardından, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti” ifadesini kullandı.

Şarkıyı duyunca şoke olan Yıldırım, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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