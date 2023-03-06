Beraat Kandili'nde eller semaya kalktı! Üsküdar'da depremde hayatını kaybedenler için hatm-i şerif duası
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı'nın da katıldığı programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için okunan hatm-i şeriflerin duası edildi.
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İslam alemi Berat Kandili heyecanı yaşarken, Üsküdar'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Müslümanlar için okunan hatm-i şeriflerin duası edildi.
Programa çok sayıda vatandaşla birlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı da katıldı.
Ümmeti Muhammed'e (sav) duaların edildiği programda duygusal anlar yaşandı.
Programa katılanlara yemek ikramı da yapıldı