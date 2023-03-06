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Gündem Beraat Kandili'nde eller semaya kalktı! Üsküdar'da depremde hayatını kaybedenler için hatm-i şerif duası
Gündem

Beraat Kandili'nde eller semaya kalktı! Üsküdar'da depremde hayatını kaybedenler için hatm-i şerif duası

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı'nın da katıldığı programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için okunan hatm-i şeriflerin duası edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 23:34:00 - 2023-03-06 23:36:30

 Yeniakit.com.tr 

İslam alemi Berat Kandili heyecanı yaşarken, Üsküdar'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Müslümanlar için okunan hatm-i şeriflerin duası edildi.

Programa çok sayıda vatandaşla birlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı da katıldı.

Ümmeti Muhammed'e (sav) duaların edildiği programda duygusal anlar yaşandı.


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Programa katılanlara yemek ikramı da yapıldı

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