Beraat etti ama ihraç da oldu! FETÖ'cü siteler, neden Erdal Öztürk lehine haber yapıyor?

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15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında KHK ile TSK'dan ihraç edilen, tutuklanıp sonunda beraat eden eski 3. Ordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün FETÖ'nün internet sitelerinde haber olması dikkat çekti.

Erdal Öztürk, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Antalya'da tatilde iken, İstanbul'a dönerken, İnegöl'de gözaltına alınmış, tutuklanmış, sonuçta beraat etmişti. FETÖ'cü internet siteleri aktifhaber ve Öztürk, yargılamasının sonunda ise beraat etti.

Örgütün siteleri neden savunuyor?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarından Aktif Haber, "Albayrak, MİT müsteşar yardımcısına 3. Ordu komutanını da aratmış" başlıklı haberinde FETÖ'den ihraç edilen Erdal Öztürk lehine ifadeler kullandı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz gecesi bir devlet yetkilisine ulaşamasa da kendi inisiyatifiyle, "Paralel subaylar darbeye girişti" manşeti attırdığını anlattı.

FETÖ'nün yayın organı Aktif Haber, Albayrak'ın ifadelerini aktardığı haberinde, Erdal Öztürk savunuculuğuna soyundu. Aktif Haber, FETÖ'nün diğer yayın organlarından Tr724'e dayandırdığı haberinde, Öztürk'ün yargılama aşamasındaki ifadesine ulaşıldığını belirtti.

Aktif Haber, Erdal Öztürk'ün şu ifadesine ulaştığını iddia etti:

Hem Ahmet Albayrak hem de tanımadığım diğer kişiler tarafından, FETÖ darbesini reddettiğim ve hükümetin yanında yer aldığım yönünde basına demeç vermem istendi.

Ben kendisine izinli olduğumu, olayları basından duyduğumu aktardım. Konuya vakıf olmadığım için üstlerimden bilgi alıp değerlendireceğimi belirttim. Sonra beni birazdan bir MİT mensubu ile iki gazetecinin de arayacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Dündar paşayı aradım. Ne yazık ki telefonuma çıkmadı.

Hayalleri yeniden TSK'da görmek!

Aktif haber, FETÖ'den ihraç edilen eski komutanı tekrar orduda görmek istediklerini de aktardı:

Öztürk paşa bütün bunlara rağmen, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ardından, ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu dönemde gözaltı ve tutuklanma aşamasında insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Birkaç yıl tutuklu kaldı. 23 Ocak 2019’daki karar duruşmasında ise hakkında ‘üzerine atılı suçları işlemediği anlaşıldığı’ gerekçesiyle beraatine karar verildi. Ancak paşa bir daha üniformasını sırtına geçiremedi.