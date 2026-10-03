Benzinlikte korkunç patlama: Tanker alev alev yandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı sırasında bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Yakıt boşaltan tankerin alevlerin arasında kaldığı patlamada bir kişi ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle müdahalesi sürerken, patlama riskine karşı Denizli-Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.