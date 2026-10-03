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Gündem Benzinlikte korkunç patlama: Tanker alev alev yandı!
Gündem

Benzinlikte korkunç patlama: Tanker alev alev yandı!

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Benzinlikte korkunç patlama: Tanker alev alev yandı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı sırasında bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Yakıt boşaltan tankerin alevlerin arasında kaldığı patlamada bir kişi ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle müdahalesi sürerken, patlama riskine karşı Denizli-Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.

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