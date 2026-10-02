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Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

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Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

Türk mühendislerin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği “bomba uzmanı elbisesi”, bomba imha ekiplerini patlamanın basınç, sıcaklık ve parça etkilerine karşı koruyor.

#1
Foto - Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

#2
Foto - Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki bomba imha ekiplerinin güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen elbise, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Daha önce ithal edilen benzer ürünlerin yerine yerli imkanlarla Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geliştirilen elbise, 33 kilogram ağırlığında.

#3
Foto - Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

Özel elyaf ve kevlar kumaştan üretilen elbise, 3 metre mesafeden 10 kilogramlık patlayıcının oluşturabileceği etkilere karşı koruma sağlıyor. Basınç, sıcaklık ve parça tesirine karşı koruma özellikleri bulunan elbisede uzun süreli kullanımlarda bomba uzmanının konforunu artırmak amacıyla klima sistemi de yer alıyor.

#4
Foto - Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Kenan Gündoğdu, yerli imkanlarla geliştirilen elbisenin bomba imha ekipleri açısından önemli bir ekipman olduğunu söyledi.

#5
Foto - Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

KORUYUCU DÜZEYİ ÜST SAFHADA: Elbisenin daha önce kullanılan yabancı menşeli ürünlere göre 5 kilogram hafifletildiğine dikkati çeken Gündoğdu, şöyle konuştu: "Eski yabancı üretime göre daha hafif, ergonomik. Koruyucu düzeyi üst safhada. 3 metre mesafeden 10 kilo patlayıcıya karşı koruyabiliyor. Basınç, sıcaklık ve parça tesiri koruması var. Elyaf özel kevlar kumaştan üretilmiş. Bu kumaşın yanmaz özelliği var. Uzman arkadaşımızı sahada üst safhada koruyacak ekipmanlardan bir tanesi. Kullanan kişi, içinde ne kadar rahat hareket edebilirse bu, bizim için avantaj. Ekstra içinde klimalı bir ekipmanımız var. O da uzun süre kullanımda kişiye rahatlık sağlıyor."

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