Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma

KORUYUCU DÜZEYİ ÜST SAFHADA: Elbisenin daha önce kullanılan yabancı menşeli ürünlere göre 5 kilogram hafifletildiğine dikkati çeken Gündoğdu, şöyle konuştu: "Eski yabancı üretime göre daha hafif, ergonomik. Koruyucu düzeyi üst safhada. 3 metre mesafeden 10 kilo patlayıcıya karşı koruyabiliyor. Basınç, sıcaklık ve parça tesiri koruması var. Elyaf özel kevlar kumaştan üretilmiş. Bu kumaşın yanmaz özelliği var. Uzman arkadaşımızı sahada üst safhada koruyacak ekipmanlardan bir tanesi. Kullanan kişi, içinde ne kadar rahat hareket edebilirse bu, bizim için avantaj. Ekstra içinde klimalı bir ekipmanımız var. O da uzun süre kullanımda kişiye rahatlık sağlıyor."